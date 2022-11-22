Сильный туман опустился на трассы Ставрополья 22 ноября

На трассы Ставрополья снова опустился густой туман, ограничивающий видимость на дороге. Автоинспекторы из Александровского округа сообщают о непогоде и просят сбавлять скорость. Как сообщили в пресс-службе краевой госавтоинспекции, в тумане видно не дальше 15 метров.

— О сильном тумане сообщают автоинспекторы Александровского округа. На видео автодорога «Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды». Видимость не более 15 метров, – пишет ведомство.

Водителей просят сбавлять скорость, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге и спокойно доехать до места назначения. Пешеходы и автовладельцы должны быть аккуратными на перекрестках и пешеходных переходах.

Одновременно с этим в Ставрополе 21 ноября был побит температурный рекорд. Полсотни лет назад был поставлен прошлый, а теперь в краевой столице температура поднялась до +22 градусов.