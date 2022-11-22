Житель Ставрополья призывал к экстремизму и реабилитировал нацизм

Правоохранители узнали, что житель города Невинномысска Ставропольского края оставлял в своих социальных сетях публикации, где призывал к экстремистской деятельности и открыто реабилитировал нацизм.

Мужчина высказывал негатив на расовой, национальной и языковой почве. Также он поддерживал действия лидеров немецко-фашистских захватчиков и украинских националистических движений времен Великой Отечественной войны.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела – за реабилитацию нацизма и за публичный призыв к осуществлению экстремистской деятельности в социальных сетях.

— Решением Ставропольского краевого суда мужчина признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и приговорен к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю. Если осужденный вновь нарушит закон, ему грозит тюремное заключение.