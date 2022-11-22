На Ставрополье возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи пенсионерки

Пропавшая без вести Редькина (Ивлева) Нина Федоровна. Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Уголовное дело об убийстве было возбуждено в городе Михайловске Ставропольского края после того, как 75-летняя пенсионерка вышла из дома и не вернулась домой. Сообщается, что 19 октября 2022 года Редькина (Ивлева) Нина Федоровна вышла из своего дома в селе Сенгилеевском, однако вплоть до сегодняшнего дня домой не вернулась.

— Приметы: на вид 70-75 лет, рост 160 сантиметров, телосложение нормальное, глаза темного цвета, волосы седые. Была одета: халат разноцветный, штаны серые клетчатые, галоши голубые, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

В настоящее время правоохранители пытаются установить местонахождение пропавшей. Ведомство обращается ко всем гражданам, владеющим хоть какой-нибудь информацией по поводу пропажи пенсионерки, обратиться по телефонам: 8 (86553) 6-54-00, 6-02-22, или в полицию на номер 02 (102).