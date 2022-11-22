Ставропольскую сельхозорганизацию оштрафовали на 500 тысяч за дачу взятки

В Ипатовском округе Ставрополья представитель юридического лица, которое совершает оборот сельскохозяйственной продукции, решил передать сотруднику Россельхознадзора.

Не просто так было решено дать деньги: представитель хотел ускорить получение сертификата о карантинном состоянии вывозимой продукции и получить преимущество в ходе процедур разрешения на продажу товара. Передав одну тысячу рублей, мужчина даже не догадывался о последствиях.

— В связи с этим прокурором Ипатовского района в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей.

В то же время взяткополучатель привлечен к уголовной ответственности. В отношении взяткодателя продолжается судебное разбирательство.