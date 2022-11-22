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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 11:34

На Ставрополье мужчина пытался зарубить топором полицейских и разбил их машины

Злоумышленника осудили по двум статьям
Данил Юрков

В суде установили, что 40-летний житель Кировского округа Ставрополья торговал безакцизным табаком. Когда к нему с проверкой пришли сотрудники полиции и нашли незаконную продукцию, мужчина взбесился, стал размахивать топором, угрожая правоохранителям.

На этом злоумышленник не остановился. Он вышел на улицу и стал бить топором по личным машинам сотрудников полиции. Когда мужчина успокоился, его задержали. В отношении него возбудили два уголовных дела за применение насилия к представителю власти и умышленное уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений.

— Суд назначил виновному лицу наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии-поселении, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Решение суда вступило в законную силу. О судьбе табачной продукции и наказанию за их продажу не сообщается.