С 26 ноября в Ставрополе изменится движение маршрута №120А

Фото: пресс-служба Миндор Ставрополья

Путь движения маршрута №120А в городе Ставрополе изменится с 26 ноября 2022 года. Как сообщили в пресс-службе краевого Миндора, изменится движение только по одной улице. Транспорт движется по Ставрополю и едет к аэропорту через Михайловск.

— В границах города Ставрополя изменяется схема движения межмуниципального маршрута №120 А «Ставрополь, ОП (Бульвар Архитекторов) – Ставрополь, ОП (Аэропорт)», – пишут в ведомстве. Транспорт будет объезжать часть прежнего маршрута. Из-за чего меняется маршрут, не сообщается.

Также напомним, что в Ставрополе с 1 декабря 2022 года изменится путь движения трех маршрутов: №9м, №45м и №33м. Это сделано в связи с многочисленным просьбами граждан. Обработанные жалобы жителей были приняты, чтобы улучшить общественный транспорт города.