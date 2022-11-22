Житель Железноводска попался полицейским с 400 граммами марихуаны

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В поселке Иноземцево в городском округе города Железноводска Ставропольского края полицейские остановили местного жителя, который при виде их бросил на землю пакет с неизвестной травой. Растения отправили на экспертизу, чтобы узнать, что переносил с собой мужчина

— По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной – массой более 400 граммов, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отделении полиции мужчина признался, что собрал растение для личного употребления. Только от возбуждения в отношении него уголовного дела это не освободило. После расследования мужчину будут судить за хранение наркотиков.

Также на Ставрополье задержали двух наркокурьеров с синтетическими наркотиками общей массой в 600 граммов. Молодым людям грозит до 15 лет тюрьмы за такой объем веществ.