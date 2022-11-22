В Кисловодске стали производить теплую обувь для мобилизованных

На обувной фабрике в Кисловодске стали производить теплую обувь для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Берцы изготавливают строчно-литьевым методом, из-за чего они весят меньше трех килограмм, однако выдерживают температуру до -30 градусов.

— Кисловодская обувная фабрика – пример того, как предприниматели города поддерживают земляков, которые сейчас защищают наш многонациональный русский мир, – сказал глава города Кисловодска.

Обувь будут отправлять бойцам вместе с грузом гуманитарной помощи, куда также положат все, о чем попросили солдаты.

Поддержка мобилизованных и их семей продолжается на Ставрополье. Так, наряду с инвалидами и участниками Великой Отечественной войны родственники бойцов, которые сейчас находятся на спецоперации, могут воспользоваться бесплатной социальной помощью.