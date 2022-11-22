В Ставрополе 16 жителей Херсонской области получили российские паспорта

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Российские паспорта в Ставрополе получили 16 жителей Херсонской области, церемонию провел начальник Управления МВД России по городу Ставрополю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Прибывшие на Ставрополье жители Херсонской области дали клятву соблюдать конституцию и законодательство, права и свободы граждан, преданно служить стране и поддерживать единство Российского государства, – пишет ведомство.

Сотрудники миграционного подразделения вместе с паспортами РФ вручили жителям конституцию. В конце мероприятия граждан поздравили с получением документа и пожелали им быть достойными гражданами.

Ведомство отмечает, что жители Херсона поблагодарили сотрудников полиции за чуткость, отзывчивость и оказанную помощь в получении паспортов. Граждане выразили признательность за поддержку гостеприимство в Ставропольском крае.