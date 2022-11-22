В СКФУ прошла конференция по международной политике

Фото: СКФУ

На базе Северо-Кавказского федерального университета эксперты по международной политике обсудили, где могут вырасти внешнеэкономические связи Северного Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Участники общались на семинаре на тему «Северный Кавказ в международном контексте: вызовы и возможности». Проект реализовали при поддержке аппарата полпреда России в СКФО и Фонда президентских грантов. Ученые, политологи, аспиранты и лидеры общественного мнения обсуждали, как международная ситуация влияет на Северный Кавказ

Открывал семинар главред журнала «Россия в глобальной политике» и научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. По его мнению, Северный Кавказ - уникальный макрорегион, который связывает Ближний Восток и Европу.

Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов рассказал, что академические контакты с вузами Южного Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока. В 2022 году в семи тамошних странах запустили проекты по обучению методикам преподавания русского языка. Курсы прошло более четырех тысяч человек. Кроме того, СКФУ по просьбе Узбекистана стал координировать Центр российского образования, созданный в Самаркандском государственном университете.

- Отмечу, что интерес к академическому партнерству с университетами России не только сохранился, но и усилился. Убежден, что через реализацию гуманитарных и образовательных проектов, публичную дипломатию, мы можем оказывать позитивное влияние на развитие дипломатических и культурных связей нашей страны, - рассказал Беспалов.

- Северный Кавказ стоит на крепком основании: семья, вера, уверенность в своей стране, поэтому люди никогда не поддадутся на провокации. Я уверен, что Северный Кавказ - это хорошее ребро жесткости всей России, - отметил губернатор Владимир Владимиров.

Начальник департамента аппарата полномочного представителя Президента в СКФО Андрей Карпов убежден, что Северный Кавказ может стать примером мирного сосуществования большого числа этноконфессиональных групп. Но участники конференции также выделили риски, возникшие в современных экономических и политических реалиях, и векторы возможностей для построения новых точек роста.