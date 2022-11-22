Глава СУ СКР и по Ставрополью выступил с докладом перед центральным аппаратом

Руководители СУ СК России собрались в режиме видео-конференц-связи на совещание по поводу итогов работы за 9 месяцев 2022 года. Там выступил глава СУ СК России по Ставрополью Игорь Иванов со своим докладом.

Вместе с ним отчитывались главы СУ СКР по Тамбовской области, Республике Бурятия и руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

— Выступавшие озвучили результаты анализа проведенной работы на различных направлениях, обозначив причины допущенных недостатков и определив приоритетные векторы предстоящей деятельности, – пишет ведомство.

На совещании было озвучено, что за год удалось расследовать 56 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений. Также удельный вес погашенного ущерба на стадии следствия показал тенденцию к росту. Его размер составил почти 238 миллиардов рублей.

Также на имущество обвиняемых граждан было наложен арест стоимостью более 108 миллиардов рублей.