В Кисловодске за просмотр курса по штукатурке наказали водителя маршрутки

В социальных сетях появилось видео, на котором водитель автобуса в Кисловодске учился штукатурить, пока перевозил людей. Об этом узнали власти города, после чего мужчине пришлось объяснять свое пристрастие к обучению во время движения.

— Ваши видео становятся основанием для наказания. Значит, в следующий раз бояться будут - а вдруг кто снимет и придётся опять отвечать! – написал в своих официальных соцсетях глава города Кисловодска.

Также водитель был не пристегнут, что стало основанием для привлечения к ответственности и за это. В итоге 43-летний водитель оплатит штраф в размере 2,5 тысяч рублей. Возможно, после этого мужчина не будет нарушать.

Другой житель Ставрополья предпочел не обучаться, а призывать людей к экстремизму и реабилитировать нацизм. Об этом узнали правоохранители, в отношении него возбудили сразу два уголовных дела.