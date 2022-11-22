В Октябрьском районе Ставрополя отключат свет с 23 по 25 ноября

Октябрьский район Ставрополя останется без света на три дня. Электричество отключат с 23 по 25 ноября на нескольких улицах, сообщает пресс-служба Горэлектросети.

В зону отключения попадет ГСК «Подгорный»; проезд Красноярский, 6-80А; улица Пригородная, 2В-32, 11-71; улица Фиалковая, 1,2, 4, 6-10; улица Трунова, 132.

Ограничения связаны с ремонтом линии электропередачи. Уточняется, что света не будет с 9:00 до 16:30.

Ранее сообщалось, что на двух улицах Пятигорска отключат газ в среду, 23 ноября. Временные неудобства связаны с выполнением регламентных работ.