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НовостиОбщество22 ноября 2022 18:40

Госавтоинспекция предупредила о сильном тумане на Ставрополье

Видимость на трассах составляет не более 50 метров
Инна МОРОЗОВА

Госавтоинспекция Ставропольского края предупредила водителей о сильном тумане. Отмечается, что на трассах в Пятигорске, Нефтекумском и Андроповском округах видимость составляет не более 50 метров.

Из-за плохой видимости на дорогах автоинспекторы рекомендуют снизить скорость, держать дистанцию и быть предельно внимательными. Особенно вблизи пешеходных переходов.

- Осторожно совершайте маневры обгона, опережения и поворота. Пропускайте пешеходов, - сказано в телеграм-канале ведомства.

Ранее о сильном тумане сообщали автоинспекторы из Александровского округа.