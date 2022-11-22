Госавтоинспекция предупредила о сильном тумане на Ставрополье

Госавтоинспекция Ставропольского края предупредила водителей о сильном тумане. Отмечается, что на трассах в Пятигорске, Нефтекумском и Андроповском округах видимость составляет не более 50 метров.

Из-за плохой видимости на дорогах автоинспекторы рекомендуют снизить скорость, держать дистанцию и быть предельно внимательными. Особенно вблизи пешеходных переходов.

- Осторожно совершайте маневры обгона, опережения и поворота. Пропускайте пешеходов, - сказано в телеграм-канале ведомства.

Ранее о сильном тумане сообщали автоинспекторы из Александровского округа.