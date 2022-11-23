За последние сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 57 человек

На Ставрополье за сутки с 22 на 23 ноября от коронавируса выздоровели 63 человека, при этом заболели 57, в том числе двое несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 14 пациентам, среди которых один ребенок. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заражения.

— За прошедшие сутки выздоровело 63 человека. Уровень заболеваемости серьезно не изменяется. Новых летальных исходов нет, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за последние сутки первый компонент вакцины получили 1267 человек, а полный курс иммунизации прошли 589 человек. Получить вакцину можно в медицинских учреждениях.

Тем временем в Изобильненском округе Ставрополья занимаются профилактикой туляремии, из-за чего жителей просят не пить воду из-под крана. Жидкость безопасно употреблять после фильтрации, также перед употреблением стоит дать ей настояться, а после вскипятить.