На Ставрополье в аварии из-за нарушения правил погибла автомобилистка

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 22 ноября примерно в 13:10 на 198 километре «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель «Приоры», выезжая со второстепенной полосы, не предоставила преимущество в движении автомобилю ВАЗ-211440. В результате произошла авария, в которой погибла 34-летняя жительница Буденновска, водитель «Приоры».

— С тяжелыми травмами в больницу доставлены пассажир Приоры, житель Буденновска, и водитель «четырнадцатой», житель Дагестана. Выяснилось, что погибшая за последние 2 года 7 раз привлекалась к ответственности за нарушение скоростного режима, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

По факту аварии проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Также напомним о ставропольском таксисте, который решил обмануть 64-летнюю старушку без ног на деньги, чтобы починить свой автомобиль. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, а после в суде его признали виновным.