На прямую линию с губернатором Ставрополья 25 ноября пригласят мобилизованных

Прямая линия с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым пройдет 25 ноября в 13:00. Посмотреть ее можно в официальных соцсетях главы региона. На разговор пригласят бойцов-участников специальной военной операции, при этом они могут быть мобилизованными, контрактниками или добровольцами.

— Безусловно, в разговоре смогут принять участие все желающие, но в первую очередь хотелось бы обсудить темы поддержки наших бойцов и их семей. Уверен, что новые вопросы, которые требуют внимания и решения, могут появиться всегда, – пишет губернатор Ставрополья в своих официальных соцсетях.

Как написал глава региона, он попытается ответить на все вопросы прямо во время прямой линии. Все сообщения будут зафиксированы, и люди получат на них ответы. Чтобы обратиться к губернатору во время разговора, надо написать ему в личные сообщения в соцсетях.