«Россети Северный Кавказ» выдали 6,6 мегаватт мощности новым потребителям на курорте Архыз в КЧР

Фото: Россети - Северный Кавказ

За 10 месяцев текущего года энергетики «Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией 132 объекта на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии. Им выдано 6,6 мегаватт мощности.

Для подключения новых потребителей к сетям построено около 2 км линий электропередачи 10 кВ и установлены 3 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. За счет расширения электросетевой инфраструктуры необходимый объем мощности выдан новым гостиницам, домам и базам отдыха, станции сотовой связи, спортивно-оздоровительному комплексу.

Всего за отчетный период в филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» поступило 180 заявок на технологическое присоединение к сетям новых объектов, строящихся в горнолыжном поселке. Запрашиваемая суммарная мощность составила 12,7 мегаватт.

В частности, поступили заявки на подключение к сетям двух крупных гостиничных комплексов общей мощностью 3,2 мегаватт, многоквартирного жилого дома, автозаправки, других объектов туристической инфраструктуры.

Также уже заключен договор на подключение к сетям нового гостиничного комплекса, которому после завершения организационно-технических мероприятий будет выдано 1,2 мегаватт мощности.