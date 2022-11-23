В ходе проверки 3403 площадок на Ставрополье выявили множество нарушений

Прокуратура Ставропольского края провела проверку 3403 детских и спортивных площадок региона в целях нахождения нарушений. Оказалось, что 2204 площадки имеют проблемы с покрытием, ограждениями, освещением и прочими важными для безопасности пользователей компонентами.

— Актуальной остается проблема наличия бесхозных детских и спортивных площадок. В настоящее время прокурорами выявлены 479 таких площадок. Они остаются без должного внимания, со временем становятся опасными для использования и безвозвратно утрачиваются, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

В целях устранения множественных нарушений на детских и спортивных площадках региона прокуратурами внесены 275 представлений, в отношении должностных лиц возбуждены 17 дел об административных правонарушениях, в суд было подано 52 исковых заявления.

По итогу 227 площадок в результате принятых мер приведены в порядок и могут быть безопасно использованы.