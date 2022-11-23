Северная Осетия входит в число регионов, развитию которых федеральный центр уделяет особое внимание

Фото: официальный портал республики Северная Осетия – Алания

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло провел совещание с участием начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации Владимира Симоненко по вопросам исполнения поручений Президента России, связанных с социально-экономическим развитием республики.

Сергей Меняйло подчеркнул, что задачи, которые поставил глава государства Владимир Путин, затрагивают социально значимые сферы жизнедеятельности Северной Осетии и являются приоритетными для Правительства республики. Работа над их реализацией идет в тесном взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти.

Председатель Правительства РСО – Алания Борис Джанаев сообщил, что одним из поручений Президента является разработка мастер-плана туристического кластера – его созданием занимается корпорация «Кавказ.РФ». Документ будет готов в марте 2023 года. Как подчеркнул Сергей Меняйло, после рассмотрения на федеральном уровне мастер-плана будет утвержден перечень конкретных объектов туристической инфраструктуры, которые планируется создать как за счет инвестиций, так и за счет бюджетных средств.

В республике также ведется активная работа над созданием центра медицинской реабилитации. Заместитель Председателя Правительства Северной Осетии Александр Реутов, курирующий блок здравоохранения, доложил, что инвестору, выразившему готовность к сотрудничеству, выделен в аренду земельный участок в городе Беслане. Параллельно с процедурой заключения договора о реализации проекта на условиях государственно-частного партнерства будет готовиться проектно-сметная документация на объект. Выйти на строительную площадку планируется в 2023 году. Борис Джанаев добавил, что республике в 2022 году выделена субсидия из федерального бюджета в размере 120 млн рублей. Это позволяет осуществлять программы реабилитации на базе действующих реабилитационных отделений уже сейчас – до строительства и открытия профильного центра.

Отдельно рассмотрен ход реализации генерального плана г. Беслана. Отмечена важность реализации всех мероприятий перечня, в том числе, заявленных для получения финансирования.

На совещании также рассмотрен вопрос создания дорожной инфраструктуры Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон». В текущем году из резервного фонда Правительства РФ выделены 865 млн рублей на автодорожный тоннель и два участка дороги к курорту. Реконструкция тоннеля завершится в этом году. Две дороги – двухгодичные, по ним должно быть определено финансирование на 2023 год.

Владимир Симоненко отметил, что Северная Осетия входит в число регионов, развитию которых федеральный центр уделяет особое внимание. Поэтому целью его визита является личное ознакомление с ходом исполнения поручений Президента и оказание всесторонней помощи на государственном уровне. Пути решения по всем возникающим проблемным вопросам будут найдены совместными усилиями.