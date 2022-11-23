В Ставрополе 17-летний парень попался с 34 граммами наркотиков

В ноябре 2022 года в городе Ставрополе задержали 17-летнего подростка, студента одного из колледжей города. По данным следствия, парень хранил у себя наркотики, которые впоследствии планировал сбыть. Всего у него обнаружили 34 грамма запрещенных веществ.

— Преступные действия подростка не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку наркотические средства у него были изъяты в ходе личного досмотра сотрудниками полиции, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Сейчас парень находится под домашним арестом. В отношении подростка возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств. Правоохранители собирают доказательства вины несовершеннолетнего, после чего материалы направят в суд, где решится судьба подозреваемого. Расследование продолжается.