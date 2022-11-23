Северная Осетия получит новые автобусы для межмуниципальных и межрегиональных маршрутов

Фото: официальный портал республики Северная Осетия – Алания

67 автобусов на условиях лизинга передаст Сбер североосетинскому перевозчику «Автоколонна 1210». Лизингодателем выступил Сбербанк Лизинг.

Сумма сделки составила 828 млн рублей, договор заключен на 5 лет. Проект будет профинансирован за счет целевой субсидии Правительства РСО – Алания.

Как пояснили в Комитете по транспорту и дорожной инфраструктуре Северной Осетии, до конца текущего года планируется получить 40 автомобилей «ПАЗ Вектор NEXT» (Россия) среднего класса вместимостью 25 мест (допускается также перевозка стоящих пассажиров). Автобусы будут использоваться на межмуниципальных маршрутах. На каких именно – в настоящее время решается в ведомстве. На сегодняшний день уже передано в республику 13 единиц транспорта.

Также до конца 2022 года ожидается поставка 25 автобусов китайской марки «Higer» разной вместимости – от 28 до 50 мест. Их планируется распределить на межрегиональные направления, которые следуют в Чеченскую Республику, Кабардино-Балкарию, Ставропольский и Краснодарский края, Волгоградскую и Ростовскую области.

Еще два автобуса республика получит в начале 2023 года.

В новых единицах общественного транспорта будут установлены система ГЛОНАСС, тахометры, терминалы для безналичной оплаты, видеонаблюдение.

Как подчеркнул первый заместитель Председателя Правительства РСО –Алания Мурат Агузаров, по поручению Главы Северной Осетии Сергея Меняйло ведется активная работа над созданием документов транспортного планирования.

– Речь идет о повышении качества пассажирских перевозок и комплексном развитии транспортной инфраструктуры. И благодаря механизмам поддержки Сбера мы на выгодных условиях сможем значительно обновить парк пассажирского автотранспорта. До донца года в Северную Осетию поступят 65 из 67 машин, приобретенных в лизинг. Мы планируем и в дальнейшем тесно сотрудничать со Сбером, активно применяя механизмы его социально ориентированных проектов для развития нашей республики, – отметил Мурат Агузаров.

Проект осуществляется с использованием эскроу-счёта – это первый на Северном Кавказе опыт реализации лизинговой сделки с применением такого механизма. Он позволит обезопасить бюджетные средства, направленные на погашение лизинговых платежей от нецелевого использования субсидии.

– Сбер совместно с Правительством Северной Осетии реализует проекты в области цифровизации республики, повышении качества жизни, обновлении инфраструктуры. Модернизация общественного транспорта – важная составляющая развития региона. Мы активно сотрудничаем с перевозчиками в части обеспечения безналичной оплаты проезда. Сегодня к сервису подключено уже 60 бортов, а количество безналичных оплат в общественном транспорте республики ежемесячно бьёт рекорды. Обновление автобусного парка станет очередным шагом по улучшению качества жизни в Северной Осетии, – сообщил управляющий Северо-Осетинским отделением Сбербанка Амиран Левитский.