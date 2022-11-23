Вернувшийся со спецоперации учитель ОБЖ из Кисловодска получил награду

Фото: пресс-служба администрации города Кисловодска

Александр Чанцов, учитель ОБЖ из города Кисловодска, отправила на специальную военную операцию в качестве добровольца. Он вернулся обратно и получил государственную награду – медаль «За отвагу», полученную за проявленное мужчиной мужество.

— Преподаватель ОБЖ из кисловодской школы N2 уехал добровольцем в зону СВО.Мужчина более 15 лет работает преподавателем-организатором. Говорит, если потребуется, снова пойдет защищать страну, – рассказали в пресс-службе администрации города Кисловодска.

После возвращения учитель встретился со своими учениками, которые встретили его с восхищением.

Также напомним, что 25 ноября пройдет прямая линия с губернатором Ставропольского края. Одним из основных вопросов встречи будет тема поддержки бойцов и их семей. На разговор пригласят бойцов-участников специальной военной операции, причем они могут быть контрактниками, мобилизованными или добровольцами