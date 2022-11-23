Застройщик восстанавливает поврежденную из-за работ дорогу в Ставрополе

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя
В Ставрополе на участке в 115 метров, расположенном на пересечении улицы Шпаковская с проезда Фестивальный, проложили подземную коммуникацию, которая ведет к многоэтажному дому. При этом дорога оказалась повреждена, из-за чего ее придется восстанавливать застройщику.
— Как только бетон наберет прочность, ремонтные работы продолжатся. Дорожники уложат верхний слой асфальта, восстановят искусственные неровности и нанесут продольную и поперечную разметку, – сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.
Работы ведутся за счет застройщика. Как сказали в ведомстве, новое покрытие появится на дороге до конца этой недели. Сейчас водителей просят ехать по участку дороги осторожно.
Также напомним о ремонтных работах на подъезде к Ставрополю. Там перекрыли одну полосу из-за работ, ограничение снимут 25 ноября.