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НовостиОбщество23 ноября 2022 11:23

Застройщик восстанавливает поврежденную из-за работ дорогу в Ставрополе

Участок дороги будет отремонтирован до конца недели
Данил Юрков
Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе на участке в 115 метров, расположенном на пересечении улицы Шпаковская с проезда Фестивальный, проложили подземную коммуникацию, которая ведет к многоэтажному дому. При этом дорога оказалась повреждена, из-за чего ее придется восстанавливать застройщику.

— Как только бетон наберет прочность, ремонтные работы продолжатся. Дорожники уложат верхний слой асфальта, восстановят искусственные неровности и нанесут продольную и поперечную разметку, – сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Работы ведутся за счет застройщика. Как сказали в ведомстве, новое покрытие появится на дороге до конца этой недели. Сейчас водителей просят ехать по участку дороги осторожно.

Также напомним о ремонтных работах на подъезде к Ставрополю. Там перекрыли одну полосу из-за работ, ограничение снимут 25 ноября.