На площади Пятигорска к 1 декабря поставят новогоднюю елку

В городе Пятигорске к 1 декабря на площади перед администрацией закончат работы по установке новогодней елки, а уже к 17 декабря там будут стоять детские аттракционы и светящиеся сани. Также в пресс-службе администрации города сообщили, что на площади откроют традиционную зимнюю ярмарку.

— Новогодний парк на центральной площади будет открыт с 17 декабря до 8 января. А «приемные часы» у Ведомства Деда Мороза такие: с 18:00 до 22:00 по будним дням, и с 17:00 до 22:00 – по выходным, – пишет ведомство.

Новой новогодней елки не будет, так как ранее ставропольские муниципалитеты отказались от покупки новогодней атрибутики. А деньги, которые были выделены на эти нужды, отправят на помощь бойцам-участникам специальной военной операции.

При этом и елка, и украшения появятся на Ставрополье, так как вместо покупки новой атрибутики будет использованы вещи с прошлых годов. Праздник от этого пострадать не должен.