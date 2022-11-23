Старое озеро в Кисловодске реконструировали за 431 млн рублей

Фото: минЖКХ Ставропольского края

В городе Кисловодске закончили реконструкцию Старого озера, на эти цели было выделено 431 млн рублей. Рабочие также благоустроили территорию рядом с водоемом, чтобы сюда вернулись люди, которым раньше нравилось это место.

Правда, долгое время озеро было в запустении после того, как перестали работать гидротехнические сооружения. Про оно, казалось, позабыли, однако начались работы по реконструкции водоема. Хотя строительство шло долго, его наконец закончили.

— Проект непростой, но крайне значимый. На его реализацию из бюджетов всех уровней выделено более 431 млн рублей. Уверен, жители и гости Кавказских Минеральных Вод по достоинству оценят обновленное пространство, – рассказал глава минЖКХ Ставрополья Александр Рябикин.

На озере установили подпорные стенки и реконструировали водозаборные и водосбросные сооружения. Также отремонтировали здание лодочно-спасательной службы. На данный момент собираются документы для приемки работ.