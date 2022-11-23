Чиновникам Ингушетии повысят зарплаты с 1 января 2023 года

С 1 января 2023 года чиновники в Ингушетии будут получать повышенную зарплату. Принятие такого законопроекта обойдется обойдется бюджету в 57 млн рублей, написано в пояснительной записке к законопроекту. Всего оклады будут увеличены в 1,04 раза.

Инициативу выдвинул глава республики Махмуд-Али Калиматов, ее приняли в первом чтении. Теперь бюджет Ингушетии будет выделять дополнительные средства, чтобы выплачивать повышенные зарплаты государственным служащим.

В Ингушетии в 2023 году в принципе планируется увеличение трат на деятельность органов власти.

Тем временем Грозный и Владикавказ вошли в список городов России, в которых самое высокое качество жизни. Грозный занял третье место, уступив Москве и Сочи, он отличился высоким мнением граждан относительно уровня жизни в нем. Владикавказ стал лидером по качеству экологической среды, хотя и не попал в тройку лидеров.