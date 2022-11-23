Туризм на Ставрополье в цифрах и перспективах: анализ отрасли оценили в СКФУ

На территории Ставрополья расположено более 2000 памятников культуры регионального значения и более 60 - федерального. Фото: ncfu.ru

Экспертная группа СКФУ провела масштабное исследование туристической индустрии Северо-Кавказского федерального округа, в том числе и Ставропольского края.

Ставропольский край является одним из крупнейших регионов России по туристскому потенциалу и одним из главных субъектов на юге Российской Федерации.

По данным исследования, туристский поток по итогам первого полугодия 2022 года составил более 645 тыс. человек, что на 19% больше аналогичного периода в 2021 году. Известными курортами Кавказских Минеральных Вод являются лечебно-оздоровительные направления отдыха, которые обладают уникальными рекреационными ресурсами, природно-климатическими и лечебными факторами, что всегда привлекало много туристов.

– В крае функционирует более 250 туристских организаций, 28 из которых внесены в единый федеральный реестр туроператоров. Из них 110 туристских организаций, в том числе 19 туроператоров расположены на территории Кавминвод, – рассказала руководитель рабочей экспертной группы СКФУ Елена Семенова.

Ставропольский край является одним из крупнейших регионов России по туристскому потенциалу. Фото: ncfu.ru

Регион КМВ генерирует порядка 80% общего потока туристов и отдыхающих в Ставропольском крае. Конкурентными преимуществами региона являются круглогодичный туристский сезон и разнообразие объектов размещения: по ценам и предлагаемым услугам. Наибольший ресурс для размещения туристов находится в конгломерации городов-курортов – всего 356 объектов, в том числе: 135 санаторно-курортных учреждений общей коечной емкостью 32 тыс. мест и 221 гостиница общей коечной емкостью свыше 8 тыс. мест.

Эксперты выявили, что средняя продолжительность пребывания отдыхающих в санаторно-курортных учреждениях края составляет 12 дней. Также в регионе активно развивается короткие туристические туры, так называемый туризм выходных дней, сроки размещения в гостиницах на КМВ в среднем 3 дня.

В Ставропольском крае активно развивается: лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, деловой, событийный, экологический, этнографический, спортивный, экстремальный, детский, сельский, рыболовно-охотничий и промышленный туризм.

Экспертная группа выявила, что за последние 10 лет качество туристской инфраструктуры Ставропольского края значительно возросло.

Усиление спроса на санаторно-курортные и туристско-рекреационные ресурсы КМВ характеризуется высоким общемировым интересом к здоровому образу жизни. Это станет преобразованием региона в российский центр здорового образа жизни в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Край является перспективной туристской дестинацией. Фото: ncfu.ru

Заделом на улучшение курортов Ставропольского края станет развитие цифровой инфраструктуры и сервисов, а также создание интерактивных и анимированных музейных экспозиций, формирование доступной среды для с людей ограниченными возможностями здоровья.

– Динамика туристического рынка региона свидетельствует о тенденциях роста. При этом наибольшим потенциалом для дальнейшего развития обладает сельский, промышленный и деловой туризм. Туристический потенциал рекреационных ресурсов и историко-культурного наследия позволяет краю рассчитывать на то, что в перспективе туристская деятельность станет приоритетным сектором экономики региона, – отметила заведующая кафедрой туризма и индустрии гостеприимства СКФУ Татьяна Кулаговская.

Исследование позволило сделать вывод, что край является перспективной туристской дестинацией. В будущем туристская деятельность станет приоритетным сектором экономики региона.

Справочно: на территории Ставропольского края расположено более 2 тыс. памятников культуры регионального значения и более 60 памятников культуры федерального значения, а также 107 особо охраняемых природных территорий, в том числе 41 государственный природный заказник и 66 памятников природы. Их общая площадь составляет 107,26 тыс. га, или 1,6% от площади края.