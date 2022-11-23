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НовостиОбщество23 ноября 2022 14:07

Из Пятигорска мобилизованным отправили 15 тонн гуманитарной помощи

Бойцам отправили строительные материалы, буржуйки, печки, топоры и другое
Данил Юрков
Фото: соцсети главы города Железноводска

Фото: соцсети главы города Железноводска

Мобилизованным из Пятигорска отправили 15 тонн гуманитарной помощи, в которую входят строительные материалы для обустройства блиндажей, дизельные буржуйки, печки, топоры, колонки и другое. Об этом сообщил глава города, а также поблагодарил неравнодушных.

— Спасибо неравнодушным жителям, предпринимателям, санаториям и всем, кто сейчас помогает нашим ребятам. На этот раз мы направили, необходимые им, строительные материалы и именно дизельные буржуйки, – написал глава Пятигорска в своих официальных соцсетях.

Обеспечение бойцов продолжается: солдатам отправляют необходимые припасы и вещи, которые сами военнослужащие запросили сами.

Вопросы по поводу солдат и их семей будут обсуждаться в первую очередь на прямой линии с губернатором Ставропольского края, которая пройдет 25 ноября. На разговор пригласят бойцов.