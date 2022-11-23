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НовостиОбщество23 ноября 2022 14:43

На площади Ленина в Ставрополе ставят новогоднюю елку

Сборка закончится к середине декабря
Данил Юрков

В Ставрополе на площади Ленина в преддверии календарной зимы начали монтировать новогоднюю елку. К середине декабря работы будут завершены. Об этом в своих официальных соцсетях заявил глава краевой столицы.

— К середине декабря наш сказочный лес займет свое место в самом сердце краевой столицы и будет создавать новогоднее настроение в преддверии самых любимых и долгожданных праздников, – пишет глава Ставрополя.

Монтаж новогодней атрибутики продолжится, при этом елка и украшения было принято использовать те, что остались с прошлых лет. Выделенные на покупку новых атрибутов праздника деньги отправятся на поддержку мобилизованных и их семей.

Также напомним, что на площади в Пятигорске к 1 декабря поставят новогоднюю елку. А уже к 17 декабря там будут стоять детские аттракционы и светящиеся сани и будет открыта традиционная зимняя ярмарка.