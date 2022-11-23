СтГАУ проводит конгресс молодых ученых из аграрных вузов России

Фото: СтГАУ

В Ставропольском аграрном университете начался Всероссийский студенческий конгресс для студентов аграрных вузов. В нем участвует более 150 молодых ученых из 16 учебных заведений.

Мероприятие проходит по инициативе СтГАУ, который получил на реализацию проекта грант от Министерства науки и высшего образования России. Цель конгресса - собрать молодых разработчиков и обсудить, как можно внедрить их инновации в производство.

Гостями конгресса "Идеи молодежи для развития рынка "FoodNet" стали губернатор Владимир Владимиров и региональный министр сельского хозяйства Сергей Измалков. Некоторые экспонаты участников они не только потрогали, но и попробовали. Студенты Ставропольского и Кубанского ГАУ, например, предложили гостям необычную выпечку: наши земляки - безглютеновое печенье из амарантовой, миндальной и из корня кипрея муки, а соседи - из конопляной. Разработчики идей уверяют, что на альтернативном сырье можно готовить десерты с повышенным содержанием белка и полезных веществ. Исследования участников конгресса затрагивают разные сферы: от пищевой отрасли до социологических наук.

Врио ректора СтГАУ Владимир Ситников выступил перед участниками конгресса. Фото: СтГАУ

- Сельское хозяйство становится для мировых государств настоящим оружием. Вы находитесь на острие стратегического направления обеспечения продовольственной безопасности государства, - отметил губернатор Владимир Владимиров.

Конгресс продлится до 25 ноября. Проект планируют продолжать.