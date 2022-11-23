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НовостиОбщество23 ноября 2022 16:33

Соловьев раскритиковал минсоцзащиты Ставрополья за отказ в выплатах добровольцам

Журналист предложил «скинуться» на выплату, если в бюджете региона не хватает на это средств
Инна МОРОЗОВА

Журналист Владимир Соловьев в своей программе подверг критике Министерство социальной защиты Ставропольского края. Поводом послужил отказ в выплате отцу погибшего в ходе спецоперации в Украине добровольца.

Мужчина обратился за выплатой в минсоцзащиты, но получил отказ за подписью сразу трех чиновников ведомства. В том числе министра Елены Мамонтовой.

- Министр! Целый министр, ее мать, подписал! Это подписал... министр, в кабинете с теплой …опой сидящий. Елена Мамонтова министр целый Ставропольского края! Проект решения подготовил ведущий специалист отдела социально-правовых гарантий Гизенко! Это тебе не хухры-мухры,- заявил Соловьев.

Журналист задался вопросом, «что происходит в головах у чиновников», которые пишут убитому горем отцу «отказать».

- Они вообще по ночам хорошо спят? - добавил теле- и радиоведущий.

В заключение Соловьев предложил скинуться на выплату, если в бюджете региона нет на это денег.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье для участников специальной военной операции сошьют утепленные камуфляжные костюмы.