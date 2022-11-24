За минувшие сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 63 человека

На Ставрополье за минувшие сутки с 23 на 24 ноября от коронавируса выздоровели 69 человек, при этом 63 человека заболели, в том числе шесть несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 23 пациентам, среди которых один ребенок. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заражения.

— За прошедшие сутки из под медицинского наблюдения выписано 69 человек. Новых летальных исходов нет. Но все еще важно соблюдать меры эпидпрофилактики, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края.

Вакцинация от коронавируса продолжается: за минувшие сутки 1358 человек получили первый компонент вакцины, а полный курс иммунизации от вируса прошли 652 человека. Получить вакцину можно в медицинских учреждениях.

Тем временем за неделю до календарной зимы на площади Ленина в Ставрополе начали установку новогодней елки. К середине декабря работы будут завершены.