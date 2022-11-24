В Пятигорске два мошенника выманили у пенсионеров 2,5 млн рублей

Злоумышленники обманывали доверчивых пенсионеров, представляясь сотрудниками полиции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два жителя Пятигорска обвиняются в мошенничестве на сумму более 2,5 миллионов рублей. Прокуратура города Ессентуки утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом говорится в официальном пресс-релизе ведомства.

По данным следствия, глава преступной группы в июле этого года набирал номера стационарных телефонов жителей Ставрополья. Затем он представлялся сотрудником полиции и сообщал пенсионером о том, что их родственник стал участником дорожно-транспортного происшествия. Для того, чтобы решить этот вопрос досудебно, пожилым людям необходимо было перечислить крупную денежную сумму: от 40 тысяч до 1 млн рублей.

Для получения выкупа преступник просил своих сообщников лично связаться с обманутыми для подтверждения информации, которую он озвучивал. Пенсионеры передавали деньги мошенникам, а затем злоумышленники распоряжались средствами по своему усмотрению.

- Расследование уголовного дела в отношении организатора преступной группы продолжается, - сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.