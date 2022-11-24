Три современных ФАПа на Ставрополье появятся до конца 2022 года благодаря «ЮгСтройИнвесту»

Работы по возведению фельдшерско-акушерских пунктов идут полным ходом. Фото: gk-usi.ru

В двух поселках Новоалександровского округа Ставрополья, Краснокубанском и Восточном, группой компаний «ЮгСтройИнвест» ведется строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Объекты, которые для удобства пациентов будут располагаться в центре населенных пунктов, в рамках рабочей поездки посетил губернатор региона Владимир Владимиров. О ходе строительства ему рассказал заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Алексей Иванов.

- Работы по возведению ФАП идут полным ходом. На объекте в поселке Краснокубанский готов фундамент, установлены опоры электроснабжения. Строители устанавливают металлический каркас здания, прокладывают наружный водопровод. В Восточном фундаментные работы завершены, устанавливается опалубка, бетонируются внутренние стены, - сообщил Алексей Иванов и уточнил, что «ЮгСтройИнвест» также возводит ФАП на хуторе Сухой Изобильненского района. Все работы завершатся до конца 2022 года.

Строящиеся ФАП посетил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Фото: gk-usi.ru

Новые медучреждения будут отвечать всем санитарным нормам: там обустроят просторные холлы и три кабинета для приема пациентов специалистами, а также закупят новое оборудование и мебель.

КСТАТИ

Строительство и модернизация ФАП является одним из важных направлений федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», реализуемого в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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