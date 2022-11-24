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НовостиОбщество24 ноября 2022 15:48

Две благотворительные ярмарки в поддержку мобилизованных проведут в Кисловодске

Посетителям предложат продукты и изделия ручной работы
Инна МОРОЗОВА

В субботу, 26 ноября, в городе-курорте Кисловодске проведут две благотворительные ярмарки в поддержку мобилизованных бойцов. С инициативой выступили народные умельцы Кавказских Минеральных Вод, сообщает пресс-служба городской администрации.

На ярмарках будут представлены продукты и уникальные изделия ручной работы. Так, с 8 до 16 часов на Курортном бульваре можно будет приобрести поделки, сувениры и другие эксклюзивные вещи. А на улице 40 лет Октября будут продавать фермерские продукты. Горожанам предложат мед, овощи, фрукты и молочную продукцию, которую привезут фермеры из соседних регионов.

Ранее сообщалось, что в Невинномысске запустят производство шерстяной пряжи за пять миллионов рублей.