Рынок труда в Ставропольском крае: экспертный обзор подготовили в СКФУ

Александр Гапич, руководитель центра маркетинговых исследований СКФУ. Фото: ncfu.ru

Экспертный обзор рынка труда в Ставропольском крае подготовили в Центре маркетинговых исследований СКФУ. Основные тренды этого анализа обозначил Александр Гапич, руководитель центра маркетинговых исследований СКФУ.

Оценивая рынок труда Ставропольского края на основании официальной статистики по отношению к российским показателям, можно отметить средний уровень благополучности.

Общий уровень безработицы по краю, рассчитанный по методологии Международной организации труда, по данным Росстата к 01.09.2022 г. составил – 4,2% (в среднем по Российской Федерации – 4,0%).

Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,3 безработных граждан на 1 вакансию (на соответствующую дату 2021 года – 0,5).

Работодатели представили в органы занятости 105,5 тыс. вакансий, что на 20,5 тыс. меньше показателя соответствующей даты прошлого года. Конкуренция составила 5 человек на 1 вакансию, что говорит об умеренном уровне конкуренции.

Эксперты Центра также провели анализ открытых данных информационных сайтов по поиску работы по материалам основных порталов поиска работы (hh.ru, avito.ru), а также базы данных «БМКарта. Вакансии» Университета 2035 и Единой платформы мониторинга рынка труда ВЦИОМ/ТГУ. Согласно мониторингу размещенных вакансий, в 2022 году наиболее востребованным технологиям/компетенциям на рынке труда являются:

- навыки работы с системами и продуктами 1С;

- 1С: Предприятие;

- SQL;

- Linux;

- Agile;

- C#.

Также на основании этих источников можно выделить наиболее востребованные профессии и вакансии. К ним можно отнести следующие: разработчик/программист, разработчик/программист 1С, C# Разработчик, менеджер проектов, системный администратор, менеджер по продажам, специалист по кибербезопасности. Данные позиции подтвердил и анализ рынка труда Ставропольского края.

Общий анализ показывает высокую востребованность на рынке труда специалистов с цифровыми компетенциями. Хочется обратить внимание, что уровень заявленных зарплат по вакансиям квалифицированных рабочих (например, оператор производственной линии – от 46 000 р, оператор фрезерно-гравировального станка – от 60 000 р.) находится в сегменте оплаты специалистов среднего звена с высшим образованием.

Традиционно работодатели испытывают дефицит сотрудников сферы продаж, а также отраслевых специалистов, например, технологов на производстве. Не теряют актуальности и такие вакансии, как бухгалтер, экономист и юрист. Кроме того, в крае ощущается потребность в программистах, системных администраторах и инженерах в сфере информационных технологий, а также растет число вакансий на рынке туристических услуг.