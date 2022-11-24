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НовостиОбщество24 ноября 2022 16:12

120 млн рублей направят на ремонт больниц на Ставрополье

Средства выделят из федерального бюджета
Инна МОРОЗОВА

На ремонт районных больниц в Ставропольском крае дополнительно выделят около 120 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба краевого комитета по госзакупкам.

За счет этих средств отремонтируют больницу и поликлинику в Новоселицком округе. В частности, в больнице заменят кровлю и обновят коммуникации. По словам председателя краевого комитета по госзакупкам Александра Шевченко, обновленные корпуса станут комфортнее для врачей и пациентов.

Крое того, планируется отремонтировать отделение травматологии Кировской райбольницы и отделение хирургии Кочубеевской районной больницы.

Ранее сообщалось, что хирурги на Ставрополье впервые удалили опухоль основания черепа через нос.