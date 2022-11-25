За минувшие сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 57 человек

На Ставрополье за последние сутки с 24 на 25 ноября от коронавируса выздоровели 47 человек, а заболели – 57, в том числе 14 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 24 пациентам, в том числе 7 детям. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания.

— За прошедшие сутки выздоровело 47 человек. Уровень заболеваемости остается на прежнем невысоком уровне. Новых летальных исходов нет, – пишет губернатор Ставропольского края в своих официальных соцсетях.

Люди продолжают вакцинироваться против коронавируса: за минувшие сутки первый компонент вакцины получили 1467 человек, а полный курс иммунизации прошли 741 человек. Получить вакцину можно в медучреждениях.

Также напомним, что на ремонт больниц на Ставрополье направят 120 млн рублей из федерального бюджета. Деньги пойдут в том числе на починку кровли и замену коммуникации.