На ярмарках выходного дня в Ставрополе покупателям предложат капусту и овощи

Ярмарки выходного дня пройдут в Ставрополе на четырех площадках, на этот раз покупателям предлагают свежую капусту для засолки и прочие овощи. Так, морковь, свеклу, огурцы, кабачки и лук можно будет приобрести на ярмарке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— Торговые точки ждут посетителей в субботу, 26 ноября, на улицах Васильева, 35/1, Куйбышева, 48 и Ленина 74/17, а в воскресенье, 27 ноября, на улице Серова, 466. Режим работы ярмарок выходного дня: с 8.00 до 16.00, – пишет ведомство.

Помимо свежих овощей покупателям предложат прочий ассортимент ставропольских продуктов: мясо, масло, мед, молочные продукты, хлеб, сладости и прочие товары. Ярмарки проводятся для удержания цен на продукты питания и являются выгодными как для продавцов, так и для покупателей.