Торговый эквайринг для смартфонов уже в работе

Фото: Банк Уралсиб

Tap on phone – так называется платежный сервис торгового эквайринга от Уралсиб, которым можно воспользоваться уже сегодня. Для безналичных расчетов теперь достаточно мобильного телефона системы Android версией не ниже 9.0 и приложения INPAS SoftPOS.

Tap on phone (переводится как «нажмите на телефон») наверняка будет полезен для таких сфер деятельности, как такси, службы доставки, торговля на ярмарках, фестивалях и других открытых площадках, в том числе - в условиях сезонного бизнеса. Вместо POS-терминала используется обычный смартфон, что снижает затраты на покупку, хранение и обслуживание специального оборудования.

Новый платежный сервис получил одобрение Национальной системой платежных карт, безопасность проверена и подтверждена сертификатами Riscure. Надежная защита не позволит злоумышленникам взломать систему, чтобы получить доступ к данным продавцов и покупателей. Одна из гарантий – введение PIN-кода непосредственно на экране смартфона. В разработке принимала участие компания INPAS.

Чтобы узнать больше об этой услуге, а также о многочисленных сервисах банка, ориентированных на бизнес-клиентов, можно обратиться к специалисту ближайшего отделения, обслуживающего представителей бизнеса, или позвонить по телефону 8-800-700-77-16.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»