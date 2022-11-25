Туман вновь опустился на дороги Ставрополья 25 ноября

На дороги Ставрополья опустился густой туман, который ограничивает видимость до 50 метров. Непогоду заметили в Ставрополе, Георгиевском округе, на дороге «Ростов-на-Дону – Ставрополь». Как сообщают в пресс-службе госавтоинспекции Ставропольского края, необходимо снижать скорость, чтобы избежать аварийных ситуаций.

— Туман сковал движение в Ставрополе. Видимость не более 50 метров. Автоинспекторы батальона города предупреждают о необходимости снижать скорость, аккуратно проезжать участки, где возможно появление пешеходов, – пишет ведомство.

На трассах автоинспекторы рекомендуют воздержаться от необдуманных маневров обгона и соблюдать дистанцию. И водителям, и пешеходам следует быть аккуратными на перекрестках и вблизи пешеходных переходов, чтобы избежать происшествий.