«Россети Северный Кавказ» привлекли лидеров подросткового мнения к продвижению правил электробезопасности

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Сегодня стартовал «Ток-Урок» - новый макрорегиональный коммуникационный проект группы «Россети Северный Кавказ». В рамках обновленной тематической информационной кампании по профилактике детского электротравматизма энергетики привлекли лидеров подросткового мнения к продвижению энергоправил.

Популярные в среде сверстников юные активисты в каждом из регионов Северного Кавказа примут участие в совместных мероприятиях со специалистами энергокомпании. Они также проведут для участников проекта «Ток-Урок» викторину на знание жизненно важных правил.

В числе неравнодушных представителей молодежи, присоединившихся к проекту энергетиков, - участница шоу «Лучше всех» на Первом канале Виктория Лещинская из КБР; победительница всероссийского конкурса «Маленькая мисс Россия 2022» Фариза Дзгоева из Северной Осетии; лидер школьного самоуправления Ярослав Миргородский из Ставропольского края и другие.

Напомним, профилактика электротравматизма, в том числе детского – важная часть многолетней социально ориентированной работы группы «Россети». В энергокомпании уделяют пристальное внимание предотвращению травматизма на энергообъектах как среди сторонних лиц, так и работников отрасли.

«Несмотря на высокую активность профилактической работы группы «Россети», вопрос соблюдения жизненно важных правил электробезопасности остается актуальным. Работая с детской и подростковой аудиторией, энергетики стараются искать нестандартные решения.

Так, в прошлом году компания «Россети Северный Кавказ» привлекала к теме

электротравматизма волонтера-медика, реализовав спецпроект «Пульс Света». В этом году родилась идея подключить к работе со школьной аудиторией близких ей по духу и возрасту представителей - лидеров подросткового мнения», - отметила директор Департамента по взаимодействию со СМИ «Россети Северный Кавказ» Залина Алборова, инициатор проекта.

Мероприятия в рамках проекта «Ток-Урок» пройдут с 25 по 30 ноября в каждом регионе СКФО. После теоретической игровой части ребята в формате викторины смогут проверить, насколько они усвоили правила электробезопасности и важность их неукоснительного соблюдения. Победителей ждут памятные подарки и дипломы от энергокомпании.