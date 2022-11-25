Губернатор Ставрополья вручил награды бойцам в Херсонской области

Вчера, 24 ноября, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров приехал в Херсонскую область, чтобы вручить награды бойцам и передать гуманитарную помощь. К солдатам приехали тепловизоры, квадрокоптеры и другие вещи, которые понадобятся им во время службы. Об этом глава региона сообщил в своих официальных соцсетях.

— Довелось лично вручить им награды. Привез с собой тепловизоры, квадрокоптеры и многое другое, что пригодится нашим воинам на передовой, поможет в службе. Волонтеры, организации, общественники, фабрики, предприятия - все работают для победы наших ребят, – пишет глава Ставрополья.

Оснащение бойцов-участников спецоперации продолжается со всего Ставрополья. Солдаты получают гуманитарную помощь и поддержку. В муниципалитетах налаживают производство всего необходимого для военнослужащих, чтобы обеспечить им комфорт.