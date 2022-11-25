На Ставрополье 47-летний мужчина хранил 3,3 килограмма наркотиков

Сотрудники наркоконтроля Ставропольского края узнали о том, что местный житель занимается выращиванием незаконных кустов и хранит наркотические вещества. После данный факт подтвердился – в хозяйственной пристройке 47-летнего мужчины нашли свыше трех килограммов наркотиков.

— Оперативники изъяли 19 горшков с наркосодержащим растением, пакеты с веществом растительного происхождения, весы, измельчитель, удобрения, лампы и другие вещественные доказательства, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Растения отправили на экспертизу, которая показала, что изъятое растение все же является марихуаной и частями растения рода «конопля» общей массой в 3,3 килограмма.

В отделении мужчина сообщил, что выращивал наркотики исключительно для личного употребления. Тем не менее в отношении мужчины возбудили уголовное дело за хранение наркотиков, а также составили административный протокол за культивирование наркотических растений.