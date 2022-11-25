Два автоинспектора со Ставрополья обвиняются в получении взятки в 70 тысяч рублей

В августе 2022 года инспекторы ДПС на Ставрополье остановили автомобиль с нарушением – водитель сидел за рулем пьяный. Правоохранители предложили заплатить мужчине 70 тысяч рублей, чтобы избежать наказания. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России и УФСБ России по Ставропольскому краю.

— Мужчина передал инспекторам указанную сумму денежных средств, которыми они распорядились по собственному усмотрению, – пишет пресс-служба УФСБ России.

В настоящее время правоохранители задержаны, им назначили меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчин обвиняют в двух преступлениях: превышение должностных полномочий и получения взятки группой лиц по предварительному сговору.

— По уголовному делу выполняет комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Действиям взяткодателя следователем СКР также будет дана правовая оценка, – пишет пресс-служба СУ СК России.

Также о проверки автоинспекторов после обвинения двух сотрудников сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Будет решаться вопрос об отстранении от службы в правоохранительных органах.

— Сотрудниками собственной безопасности краевого главка по данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел сотрудниками полиции. В настоящее время они отстранены от исполнения служебных обязанностей, – пишет ведомство.