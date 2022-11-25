Ко дню матери, который пройдет в воскресенье, 27 ноября, в Ставрополе приготовили праздничные концерты и тематические мастер-классы. Все выходные будут посвящены культурным мероприятиям по поводу праздника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

В субботу, 26 ноября, маленькие артисты из детского центра «Орленок» проведут праздничную программу «Все краски жизни для тебя!», которая пройдет в зале учреждения в 13:00.

Уже в 17:00 состоится детская открытая сцена, где все желающие через творчество признаются в любви маме.

Праздничный день, воскресенье, 27 ноября, в 12:00 в библиотеке №13 ждут людей на литературно-музыкальную композицию «Спасибо, милая, за каждый жизни миг!».

В библиотеке №11 в 14:00 состоится мастер-класс «Открытка для мамы», где всех желающих научат делать открытки из необычных материалов.

Вокальный ансамбль «Голоса поколений» и хореографическая студия «Балет» проведут концерт «От сердца к сердцу», который пройдет в 15:00 в Доме культуры.

— Финальным аккордом в праздничный день станет выступление вокального ансамбля «45 параллель» в краевом музее изобразительных искусств. Музыканты подарят слушателям песни о любви, джазовые и народные произведения. Мероприятие начнется в 15.00 и пройдет по программе «Пушкинская карта», – пишет ведомство.

Также в Ставрополе пройдут ярмарки выходного дня, на которых покупателям предложат свежую капусту для засолки и прочие овощи. Ярмарки пройдут на четырех площадках и будут идти все выходные.