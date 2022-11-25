На Ставрополье всего 4 мобилизованных остались без выплат

На прямой линии с губернатором Ставрополья прозвучал вопрос про то, что некоторые мобилизованные остались без выплат. Глава региона получил информацию о четырех таких бойцах.

— Разницы между мобилизованными, контрактниками и добровольцами нет. Мы выплатили уже 2 млрд рублей, – сообщил глава региона.

Вопрос с четырьмя бойцами, не получившими выплаты, находится на контроле губернатора. Солдаты получат деньги. Ставрополье продолжит выплачивать бойцам выплаты за награды, ранения и несение службы на спецоперации.