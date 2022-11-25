На сегодняшний день Ставрополье выплатило военнослужащим 2 млрд рублей

Ставрополье выдало мобилизованным 2 млрд рублей на сегодняшний день, рассказал губернатор края на прямой линии.

Даже с учетом, что четверо бойцов все еще не получили выплаты (деньги им выдадут после разбирательств), при необходимости из бюджета будут выделять еще больше средств.

— Разницы между военнослужащими, контрактниками, мобилизованными и добровольцами нет – на всех распространяются льготы и меры поддержки, – сказал глава региона.

Поддержка бойцов продолжается по мере необходимости. Все проблемы будут разобраны и решены.