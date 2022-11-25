Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 ноября 2022 10:29

На Ставрополье даже после развода родителей дети мобилизованных будут пользоваться льготами

Губернатор сообщил, что развод родителей не прекращает льготы
Данил Юрков

На Ставрополье пообещали решить вопрос, связанный со льготами для детей, чьи отцы участвуют в специальной военной операции, но уже разведены с их матерями. Губернатор Владимир Владимиров на прямой линии сказал, что такие дети тоже должны посещать детский сад бесплатно.

— На детей мобилизованных граждан не должен влиять развод родителей, они тоже должны бесплатно ходить в садик. Мы решим этот вопрос на законодательном уровне, – обратился глава региона к слушателям трансляции.

Каждый вопрос будет прорабатываться, чтобы решить возникшие проблемы и трудности.