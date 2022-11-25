На Ставрополье даже после развода родителей дети мобилизованных будут пользоваться льготами

На Ставрополье пообещали решить вопрос, связанный со льготами для детей, чьи отцы участвуют в специальной военной операции, но уже разведены с их матерями. Губернатор Владимир Владимиров на прямой линии сказал, что такие дети тоже должны посещать детский сад бесплатно.

— На детей мобилизованных граждан не должен влиять развод родителей, они тоже должны бесплатно ходить в садик. Мы решим этот вопрос на законодательном уровне, – обратился глава региона к слушателям трансляции.

Каждый вопрос будет прорабатываться, чтобы решить возникшие проблемы и трудности.